Recuperare spazi e aree in disuso per migliorare i servizi sulla costa: l'ex distributore

Recuperare spazi e aree in disuso: l'ex distributore di carburante sul lungomare Nord

TERMOLI. Ci sono zone del territorio che se riqualificate potrebbero contribuire a risolvere anche più di un problema, come quella che oggi documentiamo in video, nel servizio realizzato in via Amerigo Vespucci, dove sul lato sinistro, in direzione Nord, sorgeva un distributore di carburante, da non confondersi con quello lato spiaggia, ma costeggia la linea ferroviaria adriatica.

Urbanisticamente potrebbe rappresentare uno sbocco naturale, per estendere i parcheggi sul litorale, l’approdo perfetto per chi giungesse dalla direzione opposta a quella in cui oggi gli stalli sono presenti, facilitando anche la circolazione; eliminando anche il fenomeno di degrado esistente, dove lì spesso divampano anche incendi.

Ideale sarebbe mettere attorno a un tavolo di confronto tutti quei soggetti che abbiano competenza amministrativa e istituzionale, per una pianificazione degli interventi da poter compiere per rendere più attrattiva la riviera termolese, convertire gli insediamenti in disuso permetterebbe quella ricucitura urbana alla base di ogni strategia di promozione turistica.

La cura del territorio è un obiettivo che non può più non essere al centro delle scelte, di tutti.