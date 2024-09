Nessuna zona "vincolata" percorsa dal fuoco per gli incendi 2023 sul territorio comunale

TERMOLI. Argomento di grande attualità, quello degli incendi, dopo quanto successo nella notte tra domenica e lunedì a Colle Macchiuzzo, nella parte confinante con Difesa Grande.

Rogo su cui si sono accesi i riflettori dei Carabinieri Forestali, ovviamente, per accertarne le cause. Ma sulle zone che erano state “bruciate” in precedenza, ora vigono le restrizioni e le prescrizioni imposte dalla legge.

Approvato definitivamente, infatti, il “Catasto degli incendi”, che era stato approvato nella Giunta del 9 luglio scorso, documento al vaglio di possibili osservazioni, ma non ne sono pervenute in Comune.

La normativa vigente dice che per 15 anni le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio. In tali aree è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato tale vincolo, pena la nullità dell'atto.

Per 10 anni è vietata, nelle stesse zone boscate e di pascolo percorse da incendio, la costruzione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive, fatti salvi i casi in cui, per detta realizzazione, sia stata già rilasciata, in data precedente all'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Nelle sole zone boscate percorse dall’incendio sono vietati, sempre per 10 anni, il pascolo e la caccia;

Per 5 anni sono vietate, nelle stesse zone, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente per aree naturali protette statali, o dalla Regione, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

Il catasto degli Incendi Boschivi è relativo all' annualità 2023, che vede l’ufficio Urbanistica avvalersi della relazione tecnica contenente i rilievi dei Carabinieri Forestali, dalla quale si evince l'assenza di eventi per l'annualità 2023.