Carenza medici emergenza-urgenza, c'è un nuovo avviso Asrem

CAMPOBASSO. Nonostante l'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) abbia adottato tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente per reclutare medici da impiegare nei reparti di Emergenza-Urgenza, persiste la gravissima carenza di personale.

Per far fronte a questa situazione l'Asrem ha emanato un Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di 10 incarichi libero professionali.

È rivolto a laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, abilitati all'esercizio della professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, nonché a specialisti e a dirigenti medici in quiescenza specialisti nella disciplina. (Ansa).