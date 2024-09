Formazione e sicurezza a vantaggio del territorio: sinergia Momentive-Sae 112

Momentive Performance Materials: intervista al direttore di stabilimento Francesco Di Nola

TERMOLI. Una realtà produttiva e occupazionale tra le più importanti del territorio, la Momentive Performance Materials vuole entrare sempre più in sintonia e sinergia con la comunità locale.

Una strategia perseguita attraverso atti e gesti concreti, non solo garantendo sempre più sicurezza rispetto alle attività caratteristiche del polo chimico locale, ubicato nell'area industriale della Valle del Biferno.

Per questo, è stata sancita oggi una collaborazione con l'associazione di volontariato e protezione civile Sae 112, attraverso corsi di formazione interni riservati al personale, sul primo soccorso e manovre di rianimazione cardiopolmonare, sia con una donazione di 2.500 euro che serviranno per finanziare le attività sociali dell'Odv.

Stamani, momento di formazione condiviso anche da chi scrive, prima di una conferenza che ha fatto il punto sul progetto, perché sapere come soccorrere una persona, anche in contesti così organizzati come la Momentive è sempre un elemento di migliore garanzia per approcciare temi afferenti all'incolumità e la gestione delle emergenze sanitarie.





Fondi per sostenere l’acquisto di strumenti e attrezzature utili all’attività di protezione civile. Un contributo liberale che segna un’ulteriore tappa della collaborazione fra le due realtà impegnate a sostenere iniziative tese a garantire la massima sicurezza nei luoghi di lavoro e a diffondere la cultura della prevenzione.





La rinnovata collaborazione è stata illustrata oggi da Francesco Di Nola, Direttore Stabilimento Momentive Termoli, Maria Antonietta Nuozzi, Responsabile HR Momentive Termoli e Matteo Gentile, Presidente Sae 112 di Termoli durante un punto stampa tenutosi nella sala conferenze dello stabilimento Momentive all’interno del Cosib. L’iniziativa si è svolta a margine di una giornata di formazione sulle tecniche di primo soccorso che i volontari del Sae 112 hanno offerto ad un gruppo di dipendenti dell'azienda chimica.

