«Nessun abuso d'ufficio», Facciolla assolto in Appello

CAMPOBASSO. Data notizia dal diretto interessato, «Arriva la sentenza di assoluzione per il processo che mi vedeva imputato per reato di abuso ufficio (insieme all'ex presidente Frattura e ai membri della Giunta) per le nomine del Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici.

Non posso che essere soddisfatto di come si conclude questa vicenda perché prima ho affrontato il processo ordinario, per consentire di far entrare ogni prova nel dibattimento e di escutere tutti i testimoni, poi non mi sono accontentato della sentenza dichiarativa della prescrizione del primo grado perché volevo una sentenza che valutasse nel merito il mio operato e quello della Giunta.

Oggi la Corte d'Appello conferma che non è stata violata alcuna norma.

La mia assoluzione con formula piena, a valle di un dibattimento che arriva dopo 16 archiviazioni in altrettanti procedimenti penali, è merito anche della qualità della mia difesa tecnica affidata al maestro avvocato Antonio De Michele e all'avvocato Gina Capuano, che torno a ringraziare per il lavoro svolto.

Nessuno potrà risarcirmi dai danni dovuti al ludibrio pubblico a cui sono stato esposto e nessuno potrà risarcire la mia famiglia e le persone che mi vogliono bene per i patemi subiti, ma che la giustizia trionfi sempre (o quasi sempre) lo ricorderò, come lo ricordo ogni giorno, alle mie figlie».