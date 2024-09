Canoni concordati, la Di Labbio presenta la proposta a Campomarino

CAMPOMARINO. Il gruppo consiliare Sì Amo Campomarino ha presentato una mozione, proposta che impegna il Comune di Campomarino a rendersi parte attiva nella conclusione di accordi territoriali per la possibilità di stipulare contratti di locazione a canone concordato, messa a punto dal consigliere Marialuisa Di Labbio.

«Con la presentazione di questa mozione si dà inizio all’attuazione del programma elettorale della lista Sì Amo Campomarino, seppur da una posizione di minoranza. Il diritto all’abitazione è stato uno dei principali argomenti discussi durante gli incontri pubblici nei diversi quartieri del territorio; tale confronto ha consentito la raccolta di informazioni specifiche utili per affrontare un delicato tema quale l’emergenza abitativa: da una parte cresce la domanda di abitazioni in locazione, dall’altra si verifica un aumento dei canoni a fronte di una crisi lavorativa e occupazionale che affligge molti nuclei familiari dei nostri territori. L’emergenza abitativa riteniamo essere un argomento cogente su cui nessun Consiglio comunale può moralmente abdicare alla propria funzione di indirizzo politico», asserisce Di Labbio: «Siamo certi che il Consiglio saprà recepire le nostre proposte, perché ineccepibili sotto il profilo morale e giuridico, sarebbe un traguardo e un risultato importante per la nostra comunità, a sostegno delle fasce della popolazione più colpite dal carovita e dalla precarietà lavorativa che interessa anche il nostro nucleo industriale». Si rende quindi necessario un intervento urgente da parte di questa Amministrazione comunale, con l’auspicio che il Consiglio impegni l’Ente a farsi solerte promotore nella sottoscrizione di accordi territoriali per la stipula di contratti di locazione a canone concordato, che prevedono, è bene sottolineare su base del tutto volontaria, un canone fissato secondo accordi locali tra le organizzazioni di categoria e gli utenti. Tali accordi consentono un beneficio per gli inquilini, ma senza dubbio un vantaggio per i proprietari, in virtù delle agevolazioni fiscali connesse sia in termini di riduzione di imponibile ai fini Irpef che Imu. Riteniamo essere questo un modo per venire concretamente incontro alle esigenze delle fasce più deboli del nostro territorio e contribuire a rendere sempre più attrattiva la nostra Cittadina incrementando il positivo trend demografico in corso negli ultimi anni».