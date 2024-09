Bloccato in sede ministeriale il parco eolico, la soddisfazione del sindaco di Portocannone

PORTOCANNONE. II Ministero dell' Ambiente, di concerto con il Ministero della Cultura, con proprio decreto ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto che prevede Ia realizzazione di 5 aereogeneratori, ciascuno di altezza complessiva pari a 197,50 metri e di potenza pari a 6 MW per un totale di 30 MW, mediante l'installazione per ciascun aereogeneratore di plinti in cemento armato a pianta circolare di 26 mt di diametro con opere di sottofondazione costituiti da 19 pali della lunghezza di 20 metri.

Il sindaco di Portocannone, Francesco Gallo, ha espresso soddisfazione per il blocco di «Un'opera mostruosa che avrebbe determinato una radicale e incompatibile modificazione dei valori paesaggistici e culturali del territorio, determinando impatti significativi sul patrimonio culturale, paesaggistico, e sulla promozione del turismo e delle produzioni agricole di qualità.

Si tratta di una vicenda molto complessa che parte dall'ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale di Portocannone del 26 maggio 2021, ignorato dagli organi preposti della Regione Molise, per giungere al vaglio della Direzione Generale sulle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente a cui ii Comune di Portocannone si è formalmente opposto con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 10 febbraio 2023, denunciando dettagliatamente:

La grave interferenza visiva con riferimento al centro abitato di Portocannone posto a circa 2,3 Km dal piu vicino aerogeneratore; II danno prodotto dal rumore dagli aerogeneratori; l'interferenza visiva con riferimento al patrimonio culturale, storico e paesaggistico, documentando, tra l'altro, che l'opera e confinante con il percorso della Carrese, Ia cui tutela appartiene nella sua interezza al patrimonio immateriale della comunità (L.R. n. 15 del 2015), nonché espressione di identità culturale collettiva (Decreto del Ministero dei Beni Culturali per it Molise n. 3 del 22 gennaio 2018); II danno alla vocazione agricola del territorio caratterizzato da vigneti di eccellenza per la produzione di vini Doc e Igt e dalla presenza di vaste aree di uliveti per la produzione di olio d'eccellenza; iI cosiddetto "aspetto cumulativo" rappresentato dall'intero contesto del Basso Biferno già interessato da altri progetti eolici progettati nei territori di Guglionesi, Larino, San Martino in Pensilis, Ururi;

Considerata, infine, la crescente domanda turistica che sta interessando Ia nostra comunità e che può rappresentare un'occasione irripetibile di valorizzazione del territorio e delle specificità culturali e gastronomiche, l'amministrazione comunale accoglie con grande soddisfazione la decisione assunta dal Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Cultura, per aver espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto del Parco eolico Campomarino-Portocannone, prendendo atto che l'area oggetto dell'intervento non può essere ricompresa tra quelle considerate "idonee" ai sensi del D. Lgs. n. 199/2021».