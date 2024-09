Trasporto urbano, termina oggi l'orario estivo

TERMOLI. Cambio della guardia negli orari del trasporto locale urbano a Termoli.

Da domani, infatti, entra in vigore quello invernale, per così dire, che significa una riduzione delle corse serali, che dal 15 giugno sono estese fino a due ore rispetto all'orario tradizionale, in base a tragitti e linee.

Ultimo giorno, dunque, anche per la circolare di collegamento col Porto. Ad esempio le ultime corse di 1, 3 e 4, saranno in partenza alle 20, quelle di 1/ e 3/ alle 20.20.