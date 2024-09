Un "quartiere pulito" alla volta per aumentare il decoro urbano

TERMOLI. A distanza di 24 ore dalla raccolta degli sfalci a Colle della Torre, la sinergia Rieco Sud-Comune di Termoli, con impulso particolare dell’assessore all’Ambiente, Silvana Ciciola, che sta provvedendo a una nuova programmazione del settore, ha previsto stamani la seconda tappa del ciclo “Quartiere pulito”, che aveva debuttato la scorsa settimana nel quartiere Sant’Alfonso, anche in vista della festa di zona.

Stamani, invece, l’obiettivo era quello di piazza Giovanni Paolo II e dintorni.

Una squadra della Rieco Sud ha effettuato lo spazzamento meccanizzato e manuale delle strade e dei marciapiedi del quartiere, inoltre è stato posizionato un apposito container dove i residenti del quartiere interessato hanno potuto tutti gli oggetti di cui vogliono disfarsi, tra cui piccoli elettrodomestici, mobiletti, poltrone, sedie, reti, materassi ecc.

L’obiettivo finale è la corretta gestione dei servizi urbani, da ottenere attraverso un nuovo percorso culturale mirato al miglioramento della qualità della vita e a una vocazione ambientalista della città di Termoli, per questo, a ogni iniziativa si richiede la massima collaborazione da parte dei cittadini, innanzitutto a non parcheggiare le auto lungo le vie principali per permettere una migliore pulizia delle strade e dei marciapiedi.

“Quartiere pulito” mira a contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e a diffondere le buone pratiche legate alla raccolta differenziata, al decoro urbano e alla riduzione della produzione dei rifiuti, sensibilizzando i cittadini a prendere coscienza del fatto che anche i piccoli comportamenti possono fare la differenza.

Le altre due tappe saranno sabato 21 settembre quartiere Difesa Grande e sabato 28 settembre quartiere Porticone.

Oltre a Piazza del Papa, interventi particolari della Rieco Sud sono avvenuti in viale Trieste e via Montecarlo, mentre dalla prossima settimana l’attenzione sarà dedicata ai parchetti e alle aree verdi attrezzate.

