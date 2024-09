Più mezzi e autorizzazioni su aree private per migliorare la raccolta della Rieco Sud

TERMOLI. Migliora l’organizzazione aziendale della Rieco Sud in relazione alle questioni esposte a livello sindacale, con la UilTrasporti che ha incontrato l’azienda.

Negli ultimi 4 mesi sono stati incrementate stabilmente (al netto di quelli approvvigionati per la sola stagione estiva) le unità di 4 mezzi (vasche).

Sulle autorizzazioni alla raccolta su aree private, l’azienda ha riferito che sono state acquisite 116 autorizzazioni di condomini privati, e ancora si sta procedendo nel senso del completamento delle autorizzazioni su tutte le aree private.

Sullo spazzamento manuale e dei carichi di lavoro, nelle more della stagione estiva, che non ha consentito variazioni per il carico di lavoro incrementato, si è rimodulato il programma dello spazzamento manuale, con eliminazione di alcune zone ed accorpamento di altre in cinque zone, con ausilio di una spazzatrice di supporto in zona centrale; il tutto con conseguente ottimizzazione del lavoro e diminuzione dei carichi per gli operatori addetti allo spazzamento manuale.

Anche sul tema della riorganizzazione dei giri, la Rieco Sud conferma aver effettuato una nuova riparametrazione, che inizierà a breve, non essendo stata possibile alcuna variazione durante la stagione estiva.