Visitatori incuriositi dallo stand dell'Azienda di soggiorno al Salone del Camper

TERMOLI. L'Azienda di soggiorno di Termoli punta molto, e lo fa da anni, sul Salone del Camper di Parma. In città, non è una novità, sono molti i veicoli "turistici", come camper, appunto, caravan e roulotte che usufruiscono delle strutture presenti, o spazi che non sono attrezzati.

Al debutto nella rassegna ducale, c'è stata già molta curiosità da parte dei visitatori nello stand del Molise alla prima giornata del Salone del Camper che ha preso il via a Parma.

Nell'occasione, è stata siglata la partnership con Molise Acque, per la promozione delle sorgenti del territorio abbinate a specialità enogastronomiche. La manifestazione rappresenta il punto di riferimento in Italia e Europa del tempo libero e del viaggio itinerante, si vuole far scoprire sia la costa che l'hinterland.

La manifestazione proseguirà fino al 22 settembre prossimo.