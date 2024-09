Stop all'eolico in basso Molise, «Un messaggio a chi non credeva nella nostra battaglia»

BASSO MOLISE. Una battaglia vinta, quella contro l’insediamento nel parco eolico tra Campomarino e Portocannone, di cui abbiamo riferito ieri.

Una zona agricola di pregio, che venne difesa a spada tratta dal territorio, mai così coeso.

Nacque il primo comitato organizzato di salvaguardia del territorio, ci furono prese di posizioni istituzionali significative, come quella dell’amministrazione Caporicci, nell’ultimo anno del suo mandato.

Motivazioni che hanno poi trovato spazio nel parere negativo dei ministeri dell’Ambiente (Mase) e della Cultura, che hanno negato l’autorizzazione alla società proponente.

Per l’ex sindaco Caporicci: «Tutto è bene quel che finisce bene (questo vale soprattutto per gli scoraggianti militanti che all'epoca continuavano a ripetermi "tanto non puoi farci niente, è già tutto deciso"). È un risultato da ricordare».

Ma cosa aveva stabilito la delibera del Consiglio di 3 anni fa? Aveva ribadito: «l’evidente interesse che questo Comune ha verso uno sviluppo sostenibile, quale forma di sviluppo economico compatibile con la salvaguardia dell’ambiente senza alcun preconcetto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, a patto che siano essi stessi compatibili con altri aspetti dell’economia di questa parte del territorio molisano collocato alla destra della foce del Biferno, che resta a vocazione agricola e turistica; nonché l’interesse precipuo di questo Amministrazione che ritiene di valorizzare la vocazione agricola del territorio del Basso Molise alla destra della foce del Biferno, avallato dal fatto che l’area è particolarmente caratterizzata da vigneti di eccellenza per la produzione di vini Doc e Igt e dalla presenza di vasta aree di uliveti per la produzione di oli contrassegnati con il marchio Dop; dando atto che la realizzazione dell’impianto eolico denominato “Campomarino”, unitamente a quelli già esistenti nei territori di San Martino in Pensilis e Ururi comprometterebbe in modo irreversibile l’economia agricola e turistica del territorio dei comuni di Campomarino e Portocannone e con riflessi da non trascurare per i comuni limitrofi; che allo stesso tempo è assolutamente prioritario tutelare i beni culturali identitari di questa Comunità per i riflessi negativi sulla tradizione della “carrese”, che tra l’altro, si svolge anche nei Comuni di San Martino in Pensilis e Ururi; che perseguire uno sviluppo sostenibile compatibile con la salvaguardia dell’ambiente ha necessariamente riflessi positivi sulla salute pubblica e la qualità della vita».