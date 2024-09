Ospedale San Timoteo e utenti del basso Molise senza medico allergologo da mesi

TERMOLI. Non c'è possibilità di poter fare visite allergologiche nel basso Molise, dove le liste di attesa indirizzano verso il capoluogo, dopo il pensionamento, avvenuto mesi fa, del medico specialista allergologo.

La direzione generale dell'Asrem è all'opera per colmare questo vuoto, che in ogni caso causa disagi, perché dilata di alcuni mesi la possibilità di usufruire delle prestazioni e obbliga a viaggiare in direzione capoluogo, poiché non ci sono opzioni nemmeno su Larino e in altre case della salute.

Manca anche la possibilità di eseguire test allergologici di diretta competenza e quindi al Cup non è più prenotabile per l'ospedale di Termoli la visita e i patch-test allergologici.

Non è un aspetto secondario, poiché su intolleranze e patologie correlate la platea di pazienti non è ristretta e di recente siamo stati contattati da chi aveva una prenotazione e le è stata annullata a distanza di mesi, proprio per l'avvenuto pensionamento del medico e il mancato rimpiazzo.

L'auspicio è che l'attività di reperimento del sostituto possa andare a buon fine il prima possibile.