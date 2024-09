Comunità parrocchiale del Crocifisso in processione col vescovo De Luca

TERMOLI. Due momenti religiosi importanti, eventi ricreativi e di aggregazione sociale, la processione per le vie del quartiere.

Si è celebrata nel fine settimana, che ha coinciso con le date della festività parrocchiale del Crocifisso, del 14 e 15 settembre, la celebrazione che coinvolge il quartiere Sant’Alfonso.

La celebrazione eucaristica di sabato scorso è stata affidata a monsignor Giancarlo Maria Bregantini, ex arcivescovo di Campobasso-Bojano, mentre ieri assieme al parroco don Elio Moretti, la celebrazione è stata presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca, in occasione del solenne pontificale.

Un momento molto sentito da una comunità che consolida e rinnova la sua identità in un quartiere in crescita che accoglie, condivide ed è sempre pronto ad essere solidale, quello della parrocchia del Crocifisso. In tanti hanno partecipato a Termoli alla festa dedicata all'esaltazione della Croce e a Maria Addolorata.

La due giorni, sostenuta e incoraggiata da don Elio Moretti insieme al Comitato feste, supportato dal comitato di quartiere Sant'Alfonso, è stata accompagnata da un triduo di preparazione che ha coinvolto persone di ogni età, pronte a dare il loro contributo per organizzare tutte le iniziative. Dalla benedizione dei bambini e ragazzi con zaino, diari e penne per l'inizio del nuovo anno scolastico ai momenti di incontro e fraternità per rafforzare il senso di comunione e di appartenenza alla parrocchia.