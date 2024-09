Un inizio d’anno pieno di novità all’Alfano-Perrotta di Termoli

TERMOLI. All’Alfano-Perrotta di Termoli fanno il loro debutto la settimana corta, una nuova organizzazione del tempo scuola, la didattica per ambienti di apprendimento, tanti nuovi insegnanti, tantissimi nuovi studenti, ben tre classi in più: tante le novità da metabolizzare gradualmente in un inizio d’anno sorprendente come non mai. I nuovi insegnanti, dopo aver preso servizio ad inizio settembre, sono stati accolti dalla Dirigente Concetta Rita Niro e introdotti al nuovo ambiente di lavoro, conoscendo collaboratori, colleghi e personale.

L’acronimo Dada, che sta per Didattiche per Ambienti di Apprendimento, è un modello innovativo di didattica che ha già trovato applicazione, da alcuni anni, in diverse scuole italiane e che dal 12 settembre comincia il suo cammino anche all’Istituto Alfano-Perrotta di Termoli, dopo una fase di preparazione e di riorganizzazione che ha visto coinvolto un nutrito team di docenti e collaboratori già dall’anno scolastico 2023-24.

Il modello prevede che le aule siano assegnate a specifiche discipline e/o a docenti e che siano pertanto gli studenti a spostarsi durante i cambi d'ora. Nello spostamento tra i vari ambienti gli studenti saranno responsabilizzati a muoversi in tempi rapidi (3 minuti per raggiungere l'aula successiva),seguendo percorsi predefiniti, condivisi e noti a tutti.

Le aule vengono predisposte ed attrezzate dai docenti secondo la disciplina di insegnamento, la loro cultura e la loro sensibilità; in questo modo vengono predisposti ambienti di apprendimento più accoglienti e che rimandano inequivocabilmente alla disciplina che lì si insegna.

Il modello DADA favorisce l'attuazione di modelli didattici funzionali a processi di insegnamento apprendimento attivo in cui gli studenti possano divenire attori principali e motivati nella costruzione dei propri saperi.

Gli studenti che il primo giorno di scuola hanno fatto il loro ingresso, in fasce orarie differenti, negli spazi di Via Asia e poi in quelli di Viale Trieste, hanno trovato nuove aree relax, nuovi arredi e attrezzature, nuove aule disciplinari linguistiche, umanistiche, STEM e i nuovi laboratori CAD/CAM e di biotecnologie con i visori per la realtà aumentata, oltre ad un’aula magna rinnovata.

La dirigente Concetta Rita Niro, affiancata dai suoi collaboratori prof. Mario Mascilongo, prof.ssa Sonia Fania, prof.ssa Marianna Di Marco, ha presentato, a tutti gli studenti, oltre al nuovo modello Dada, anche la nuova organizzazione del tempo scuola e il servizio di sportello di ascolto psicologico curato quest’anno dalla dott.ssa Benedetta De Chiro.

Durante la presentazione della scuola ai nuovi studenti è stata svolta anche una gara dimostrativa di debate a cura degli studenti della squadra di debate d’istituto, che da anni rappresenta il Molise ed è ai vertici del movimento di debate nazionale. Altra novità, segno di attenzione verso il benessere degli studenti, è stata l’installazione di ben 52 ventilatori, uno in ogni aula, per garantire a tutti un ambiente di apprendimento più fresco e confortevole.

Nell’ambito delle attività di accoglienza, le classi prime saranno protagoniste nelle prossime settimane di tour guidati alle bellezze storico-artistiche del borgo e di unità didattiche, previste dal progetto di continuità d'Istituto, vero e proprio “ponte” di esperienze tra la scuola secondaria di primo grado e la nuova realtà del liceo.