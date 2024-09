Che brutta abitudine!

TERMOLI. Cingere tronchi di albero con i manifesti dei tanti eventi, concerti, ecc...che si tengono d'estate è una gran brutta abitudine, non toglierli dopo la data prevista lo è ancora di più.

Campeggiano ancora in città diversi manifesti di eventi tenutisi ormai da settimane e chi li ha messi non ha avuto l'accortezza (o la decenza) di andarli a togliere.

Ricordiamo a chi opera in tal senso che è vietato "adornare" i nostri alberi o vetrine varie di manifesti o locandine che pubblicizzano eventi o serate varie.

Auspichiamo un maggior controllo e le sanzioni del caso, in quanto la vivibilità, l'ordine, la pulizia, il rispetto del patrimonio (e la civiltà) di una comunità come la nostra passano anche attraverso simili azioni.

Altra brutta abitudine, simile alla precedente, quella di lasciare per il Corso di Termoli dei supporti pubblicitari anche dopo diverse settimane rispetto alla data dell'evento. Nell'esempio immortalato nella gallery parliamo di un appuntamento dei primi di agosto ma stranamente ancora presente. In questo caso siamo certi dell'autorizzazione avuta a suo tempo, con il pagamento dei relativi diritti di affissione, ma perché non ricordarsi di andarli a togliere? E ci sembra strano che dopo oltre un mese e mezzo siano ancora li.

