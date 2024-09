Camera iperbarica di Larino: la direzione assegnata alla dottoressa Adele Molinaro

LARINO. Camera iperbarica di Larino: la direzione alla dottoressa Adele Molinaro, in Molise dal ‘Careggi’ di Firenze.

Una nuova ed importante professionalità in forze all’Asrem. Ha preso servizio alla Camera Iperbarica di Larino, riattivata pochi mesi fa grazie all’impegno della Direzione Strategica aziendale, della Struttura Commissariale e della Direzione Salute della Regione Molise, la dottoressa Adele Molinaro. Specializzata in anestesia e rianimazione, con una lunga esperienza alle spalle nella gestione dell’importante servizio, è giunta in Molise dal ‘Careggi’ di Firenze. Di origine campana, la dott.ssa Molinaro, ha scelto di avvicinarsi alla sua terra, offrendo le sue competenze alla sanità regionale, con l’obiettivo di far crescere sempre di più le attività di cui si occupa, supportando pazienti e territorio.

“All’Università di Padova ho affinato, grazie ad un master, la mia formazione in medicina subacquea ed iperbarica – ha sottolineato la dott.ssa Molinaro – e da sempre mi dedico a all’ossigenoterapia iperbarica e quindi alla somministrazione di Ossigeno puro in un ambiente specifico, ovvero la Camera Iperbarica nella quale la pressione supera quella atmosferica fino al raggiungimento di valori prestabiliti”.

La terapia, ampiamente riconosciuta e scientificamente validata, ha molteplici indicazioni che sono riportate nelle linee guida nazionali SIMSI e internazionali UHMS e che costituiscono il nostro punto di riferimento. Le patologie acute e croniche più frequenti sono le ipoacusie improvvise, le osteonecrosi, le ulcere cutanee e le osteomieliti, alcuni tipi di traumatismi e innesti cutanei, gangrene gassose nonché incidenti subacquei, malattia da decompressione e intossicazione da monossido di carbonio.

Per accedere al centro iperbarico molisano, in funzione quotidianamente, è necessario prenotare una visita medica telefonando al numero 0874827443 dalle 08.00 alle ore 15.00 dal lunedì al venerdì”.