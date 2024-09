Turismo all'aria aperta, regole e servizi: una nicchia da disciplinare sul territorio

TERMOLI. Azienda di soggiorno di Termoli - in sinergia con Molise Acque - presente in questi giorni al Salone del Camper, per promuovere costa e hinterland agli appassionati del turismo plein-air.

Sicuramente uno degli aspetti che sta mutando il costume delle vacanze, con la città di Termoli sempre più meta di turisti che viaggiano per proprio conto, sia come base per raggiungere altre località, che per trascorrervi periodi medio-lunghi.

Ma qual è la situazione del "camperista" sul litorale? Segnalazioni, soprattutto nelle stagioni più idonee, ne arrivano circa la presenza di veicoli in luoghi più disparati, chiaramente non attrezzati, come parcheggio del cimitero, parcheggio del porto, tratti dei lungomari e anche zone più centrali.

Di recente, l'amministrazione comunale ha introdotto con delle ordinanze divieti su aree che erano considerate ormai abitudinarie, come Rio Vivo, ma non solo, anche Corso Umberto; allo studio anche altre situazioni.

In città sono presenti allo stato tre spazi attrezzati, due privati e uno pubblico, in gestione, tutti sul litorale Sud, poi vi è quella a Nord, al confine tra Termoli e Petacciato, ma che fa capo a quest'ultima località.

Le aree attrezzate permettono di ospitare i mezzi dotandoli di servizi, soprattutto legati agli scarichi, tra le questioni più importanti. Nel passato, d'estate, tra gli spazi più ingombrati vi era quello che ospita le giostre e il parcheggio per automobili, sfogatoio per l'afflusso di turisti, all'altezza del Monumento all'ora di Termoli.

Prevedendo una nuova programmazione sull'offerta turistica, di spazi pubblici e parcheggi, ciò che ora viene disciplinato attraverso ordinanze basate sul codice della strada, potrebbe confluire in un regolamento comunale che preveda anche aree con stalli a disposizione dei proprietari, magari con accorgimenti o nuovi servizi, investendo sulle economie che queste presenze possono sviluppare sul territorio, andando a legittimarne la scelta di soggiornare a Termoli, ma in un contesto meno "abusivo".