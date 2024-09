Partiti i lavori sulla viabilità al nucleo industriale

TERMOLI. Viabilità più sicura al nucleo industriale di Termoli.

È questo l'obiettivo che annunciammo nell'ottobre scorso e che ora ha visto aprire il cantiere stradale, tra via Enzo Ferrari e via Enrico Mattei, alla confluenza tra la sede del Cosib e la strada del polo chimico per intenderci

La direzione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della valle del Biferno ha inteso operare una modifica della segnaletica stradale verticale e orizzontale, oltre alle conseguenti e necessarie opere annesse, di due intersezioni esistenti a raso a più bracci organizzandole nella tipologia a rotatoria su via Enzo Ferrari, nell’ambito della zona industriale di Termoli.

Un intervento che si era reso necessario per disciplinare meglio flussi di mezzi pesanti e di autovetture private dei dipendenti che a migliaia raggiungono ogni giorno le fabbriche e il posto di lavoro.

Intervento che vede il coinvolgimento del Comune di Termoli, con l'arteria che seppur non appartiene al patrimonio stradale comunale di Termoli, rientra nella relativa regolamentazione del traffico, in base alle attuali disposizioni legislative, tra le competenze di via Sannitica

Galleria fotografica