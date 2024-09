Camera iperbarica, Insieme per Larino: «Roberti ha mantenuto l'impegno»

LARINO. Il consigliere comunale Vito Di Maria, capogruppo di “Insieme per Larino”, ha espresso il suo ringraziamento al presidente della Regione per aver risolto la questione legata al servizio di medicina iperbarica nel comune di Larino. Dopo un incontro tra Di Maria e il presidente in cui sono state discusse varie problematiche del Comune, è stata sottolineata l’importanza di confermare l’impegno della Regione nel rafforzamento di questo servizio essenziale. In risposta, Roberti ha prontamente individuato nella dott.ssa Adele Molinaro la professionista competente per occuparsi della gestione e del potenziamento del servizio iperbarico, garantendo così una soluzione efficace e immediata.

Di Maria - “Ringrazio il Presidente per l’impegno dimostrato nei confronti del nostro territorio. Sono fiducioso che il governo regionale continuerà ad essere vicino alla nostra comunità, lavorando con dedizione per affrontare le sfide che ci attendono e garantire il benessere dei cittadini di Larino".