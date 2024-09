Acea compie 115 anni, Roberti: "Un punto di riferimento dello sviluppo del sistema idrico"

TERMOLI. "Il futuro dell’acqua, garanzia di sviluppo al servizio del Paese" è stato il focus delle celebrazioni dei 115 anni di Acea, a cui ha partecipato, al Salone delle Fontane dell'Eur a Roma, il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, in una serata, martedì 17 settembre 2024, che ha visto la presenza, tra gli altri, del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del presidente del Senato, Ignazio La Russa, di diversi esponenti del Governo, della presidente di Acea, Barbara Marinali, dell’amministratore delegato e del direttore generale di Acea, Fabrizio Palermo.

La storia dell’azienda, nata nel 1909, in seguito a un referendum popolare, è strettamente legata a quella del Paese. Durante la serata sono state ripercorse le tappe di una storia che l’ha vista crescere e ampliare le sue attività fino a divenire uno dei principali gruppi industriali a livello nazionale, primo operatore idrico in Italia e secondo in Europa.

È stato ribadito il ruolo fondamentale dell’acqua nello sviluppo economico e sociale, anche alla luce dei cambiamenti climatici che ne stanno alterando la disponibilità.

I riflettori sono stati puntati sui futuri scenari della transizione idrica, sul rischio siccità e sulla necessità di superare la frammentazione del servizio idrico e la vetustà delle infrastrutture, come strumenti per tutelare una risorsa che diventa sempre più preziosa e strategica.

"Durante la serata - il commento del Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti - è stato ribadito il ruolo di fondamentale dell'acqua, che nei prossimi anni, anche alla luce dei cambiamenti climatici in corso, rappresenterà per l’intera Europa non solo una priorità sociale, ma una questione centrale legata alla crescita delle infrastrutture".

"Acea è un punto di riferimento dello sviluppo del sistema idrico - ha proseguito il Presidente Roberti - Seguire i buoni esempi e le buone pratiche è indispensabile, così come è importante il confronto diretto e costante, al fine di migliorare la gestione di un settore e delle sue infrastrutture. In Molise, la questione legata all'acqua è di estrema importanza, un settore su cui questo Governo regionale sta lavorando e lavorerà per migliorare tutti quegli aspetti su cui, oggigiorno, ci sono delle criticità".

"L'acqua è una risorsa strategica - ha concluso il Presidente Roberti, che ha avuto diverse occasioni di confronto a margine della serata - Ma occorre ragionare ad ampio raggio, al fine di risolvere i problemi relativi alla vetustà di alcuni impianti e delle condotte idriche, che hanno come conseguenza la dispersione di questa preziosa risorsa. La sfida del futuro è, soprattutto, questa".

