Studenti assenti a scuola, anche il Molise verso l'abolizione del certificato medico

MOLISE. Semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica.

È la finalità della proposta di legge approvata dalla Giunta regionale del Molise che prevede l'abolizione del certificato medico per assenze scolastiche superiori a cinque giorni.

Nella norma che sarà sottoposta all'esame del Consiglio regionale si fa riferimento, tra l'altro, a quanto affermato dalla comunità scientifica riguardo l'abolizione della certificazione medica dopo i cinque giorni di malattia che "non provoca alcuna riduzione della sicurezza sociale" per due ordini di ragioni: in caso di malattie infettive, il pediatra di libera scelta (Pls) è tenuto alla relativa comunicazione ai competenti uffici sanitari.

Inoltre, in caso di malattie più comuni, trascorsi i cinque giorni di assenza, spetta ai genitori valutare, con buon senso, lo stato di salute dei propri figli, non determinando in ogni caso alcun nocumento per la collettività.