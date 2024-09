Nuovo asfalto in via delle Acacie, il cantiere verso la fine dei lavori

TERMOLI. Dopo la realizzazione dei marciapiedi e l’installazione dei lampioni della pubblica illuminazione, il cantiere di via delle Acacie, una delle arterie periferiche più trafficate alla periferia Sud di Termoli, sta per essere ultimato.

In corso i lavori di bitumatura della strada, che farà sicuramente migliorare la circolazione, visto il precedente stato del manto stradale.

Viabilità che ha subito delle modifiche, per permettere la fresatura prima e quindi l’asfaltatura del tracciato, con gli operai impegnati nelle finestre in cui il maltempo dà tregua in questa coda d’estate piuttosto piovosa.

Era un cantiere atteso da tanti anni, quello di via delle Acacie, con numerose sollecitazioni e segnalazioni che i residenti avevano rivolto anche alla nostra testata, oltre che all’amministrazione comunale.

I lavori iniziarono nell’autunno scorso, durati, dunque, poco meno di un anno.

Il programma di interventi ha visto realizzati marciapiedi lungo la strada, sul lato destro per chi percorre la stessa dalla rotatoria di via dei Pini, via degli Abeti e via delle Acacie verso la statale 87, al rifacimento ora in corso del tappeto di usura relativo ad alcuni tratti stradali sconnessi, alla realizzazione di alcuni tratti di illuminazione pubblica dove inesistente, nonché all’integrazione e potenziamento della rete di scarico delle acque meteoriche, attualmente presente solo sul lato sinistro della strada.

I lavori sono stati realizzati dall’impresa Magistra srl, per 297.270,10 euro.

