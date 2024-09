Tumori eredo-familiari: il convegno a Termoli

TERMOLI. L’Irccs Neuromed promuove un convegno sulle ultime novità in materia di diagnosi, trattamento e prevenzione.

L’Istituto Neuromed promuove, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Campobasso, un convegno Ecm (Educazione Continua in Medicina) dal titolo ‘Tumori eredo-familiari: diagnosi e trattamento’. L’incontro, che vede la responsabilità scientifica della dottoressa Alba Di Pardo specialista in Genetica medica - Laboratorio Malattie Rare Neuromed e, si terrà a Termoli, venerdì 20 settembre, alle ore 15, presso il Centro Polifunzionale ‘La Vida Medical’ in via dei Palissandri 8.

La prevenzione del cancro è un tema di rilevanza globale che coinvolge pazienti, famiglie, comunità e Sistema sanitario. L’incontro si propone di coinvolgere un pubblico ampio e diversificato, composto da professionisti della salute, ricercatori, pazienti, familiari e membri della comunità interessati alla salute e al benessere.

Si tratta di un’occasione fondamentale per sensibilizzare e informare la comunità, e tutte le figure professionali, sull’importanza di adottare uno stile di vita sano e di intraprendere azioni preventive per ridurre il rischio di sviluppare il cancro. Questo evento mira a educare le persone su fattori di rischio modificabili, comportamenti salutari e programmi di screening efficaci, al fine di promuovere una migliore salute e una maggiore consapevolezza su questa malattia diffusa.

Nel corso dell’incontro, saranno affrontati diversi argomenti chiave legati alla prevenzione del cancro, tra cui l’importanza della diagnosi precoce.

Saranno esplorate le diverse metodologie di screening e test diagnostici disponibili per individuare precocemente il cancro. Saranno evidenziate le linee guida internazionali e i programmi di screening raccomandati per vari tipi di tumore, incoraggiando il pubblico a partecipare attivamente a tali iniziative.

Gli interventi degli esperti saranno momenti di interattività, offrendo l’opportunità di fare domande, condividere esperienze personali e apprendere da esperti nel campo della prevenzione del cancro.

L’obiettivo è quello di promuovere una maggiore consapevolezza sulle pratiche preventive del cancro e stimolare l’azione collettiva per ridurre l’incidenza di questa malattia contribuendo a costruire una società più sana e resiliente di fronte alla sfida del cancro.