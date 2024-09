Infermieri e ostetriche di comunità: nasce il modello locale nel basso Molise

BASSO MOLISE. Comuni, Asrem e cooperative sociali: insieme per dare risposte al bisogno di assistenza socio-sanitaria sul territorio.

L’Asrem ha ritenuto di aderire al protocollo d’intesa per la gestione dei servizi erogati dalle figure infermiere, fisioterapista e ostetrica di comunità previste dal progetto a valere sulle risorse del Pnrr, tra il Consorzio di cooperative sociali Magma – Ets e il Comune di Montenero di Bisaccia, in qualità di Capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con i Comuni di Petacciato e San Giacomo degli Schiavoni. L’Asrem come referente indica il Direttore del Distretto Sanitario di Termoli quale referente. Il protocollo d’intesa disciplina la gestione dei servizi di infermiere e ostetrica di comunità, al fine di garantire una risposta adeguata alle esigenze della popolazione anche attraverso l’accesso alla rete dei servizi.

Magma s’impegna, anche per il tramite delle sue consorziate, a: collaborare con il personale sanitario delle cure domiciliari per favorire la continuità ospedale-territorio e collaborare con i professionisti della rete sanitaria e sociale territoriale che già operano all’interno del Distretto favorendo il continuum della presa in carico e delle prestazioni erogate; assumere personale qualificato e idoneo per lo svolgimento dei servizi e attività progettuali; promuovere incontri di gruppo volti a favorire processi di auto mutuo aiuto mirati al miglioramento delle abitudini, degli stili di vita e al self-management; orientare la persona per l’accesso e per la fruizione di servizi; favorire lo sviluppo dell’educazione sanitaria in ambito scolastico e accompagnare la donna nel proprio progetto di salute e di vita, in ottica di prevenzione e individuazione in fase precoce di malattie e/o situazioni di rischio sanitario e sociale; organizzare ed erogare azioni di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione sanitarie escludendo l’erogazione di prestazioni prettamente sanitarie e/o il ricorso alla somministrazione di farmaci che resta di competenze dell’Asrem e delle sue ramificazioni territoriali.

Il Comune di Montenero di Bisaccia s’impegna a collaborare con il personale delle Cooperative impegnato nel progetto de quo; promuovere e facilitare l'accesso ai servizi e fornire supporto logistico e organizzativo, inclusa la disponibilità di spazi idonei per l'erogazione dei servizi; analizzare i fattori di rischio prevalenti nel territorio di riferimento, considerando i determinanti della salute e le caratteristiche ambientali; partecipare alle attività di coordinamento e pianificazione congiunta nonché sensibilizzare la popolazione sui benefici e la disponibilità dei servizi offerti.

L’Asrem si impegna a collaborare con gli altri firmatari per i servizi e le attività strettamente sanitarie; realizzare sinergie tra il proprio personale e quello delle cooperative per una efficace gestione del progetto de quo; comunicare-segnalare eventuali utenti residenti in uno dei Comuni progettuali da coinvolgere nel percorso progettuali; promuovere la salute e la prevenzione, anche attraverso l’attivazione e la collaborazione a iniziative educativo-divulgative, rivolte alla comunità; partecipare a incontri periodici di coordinamento son i suddetti enti per migliorare la qualità dei servizi offerti, monitorare e valutare periodicamente la qualità dei servizi erogati. Le modalità operative per la gestione dei servizi e delle attività saranno definite dal soggetto affidatario del progetto che s’impegna, altresì, a definire gli strumenti di monitoraggio e valutazione delle prestazioni. Il presente protocollo ha validità triennale, a partire dal giorno della sottoscrizione.