In piazza Duomo "Sfide, opportunità e visioni per il futuro del Molise"

TERMOLI. Grande attesa per il secondo appuntamento celebrativo dei 60 anni dell'autonomia della Regione Molise, in programma venerdì 20 settembre, in piazza Duomo, alle 18, a Termoli.

"Imprenditoria e innovazione, sfide, opportunità e visioni per il futuro del Molise", sarà questo il tema della serata, organizzata dalla presidenza del Consiglio regionale e dalla presidenza della Giunta regionale e articolata in più momenti di riflessione e confronto.

"La sfida dopo la conquista dell'autonomia prosegue coinvolgendo il territorio e la società produttiva - afferma Quintino Pallante, presidente del Consiglio regionale - Sarà un'occasione per ascoltare i molisani che, dopo l'ideazione di start up innovative, hanno messo in campo vere e proprie sfide per consolidarsi ed emergere. Non mancheranno le testimonianze di imprenditori che proprio qui, nella nostra terra, hanno avuto la grande capacità di creare business di successo".

Sulle grandi sfide per lo sviluppo dell'impresa italiana c'è attesa per l'intervento del molisano Paolo Vetta, oggi a capo della Direzione Unica Nord Ovest del Gruppo BNPParibas. Nel futuro si proietta anche il presidente della Giunta regionale, Francesco Roberti:

“Guardiamo a chi ci ha preceduto e ha avuto la lungimiranza di far sì che il Molise godesse della propria autonomia, permettendone lo sviluppo economico e sociale, ma ci proiettiamo, soprattutto, al futuro, al fine di consegnare alle giovani generazioni un territorio dove poter costruire la propria vita professionale e le proprie famiglie. Il tema dell’evento di Termoli - prosegue Roberti - riguarda proprio le sfide, le opportunità e le visioni di imprenditori che, investendo in Molise pur proiettandosi in Italia e nel mondo, permettono alla nostra regione di svilupparsi dal punto di vista economico e sociale, grazie ai posti di lavoro e all’indotto che creano”. Sarà il molisano Enzo Manes, imprenditore di successo, filantropo, presidente esecutivo della Kme Group e al vertice della Fondazione Dynamo a chiudere la serata in un dialogo con Rossella Ferro.