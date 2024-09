A difesa dell'ambiente, la collaborazione UniMol e Plastic Free

CAMPOBASSO. L’impegno di Plastic Free è rappresentato principalmente dalla sensibilizzazione degli studenti sui pericoli dell’inquinamento da plastica monouso, ed è su questa scia che si focalizza il coinvolgimento delle realtà universitarie.

L’Università degli Studi del Molise, da sempre attenta al tema e attiva con importanti iniziative, mette in atto una nuova collaborazione mirata ad accrescere, favorire e sostenere una corretta cultura ambientale.

Infatti, presso la sede del Rettorato a Campobasso è stato firmato il patto di collaborazione con l’associazione “Plastic Free” alla presenza del Magnifico rettore Luca Brunese e l’avvocato Giuseppe Fabbiano, referente regionale Molise e segretario generale Abruzzo della Onlus. Presente alla firma anche la professoressa Loredana Tullio, presidente del Comitato unico di garanzia Unimol.

Questo patto di collaborazione rappresenta un percorso già intrapreso dall’associazione nel coinvolgimento proattivo della realtà accademica su questa tipologia di tematiche, con l’auspicio di un diretto e sempre più ampio intervento degli atenei per divulgare e sostenere il cambiamento a livello scientifico.

L’obiettivo è quello di porre in essere iniziative dirette a sensibilizzare gli studenti sui pericoli dell’inquinamento da plastica monouso e ridurne il suo consumo, nell’ottica della comune volontà di tutelare ambiente e territorio attraverso la diffusione e l’adozione concreta di buone pratiche. Chiamata a rispondere tutta la comunità dell’Università. L’accordo prevede una collaborazione fattiva tra Unimol e Plastic Free per attività come convegni, seminari, mostre e cartelli divulgativi utili a diffondere la conoscenza del problema delle plastiche, a promuovere una corretta raccolta differenziata al fine di favorire la riduzione, appunto, del consumo di plastica con l’incentivazione dei comportamenti alternativi e virtuosi, oltre l’incoraggiamento per passeggiate ecologiche e turistiche nel territorio per favorire il movimento sportivo e amatoriale “a impatto ambientale positivo”.

Tra gli impegni, anche quello di incentivare l’uso di borracce non monouso attingendo l’acqua dagli appositi erogatori, già presenti nell’Ateneo molisano e ideare progetti volti a sensibilizzare e coinvolgere il maggior numero di persone sulle tematiche dell’inquinamento da plastica.

La collaborazione Unimol – Plastic Free non è del tutto nuova, nasce anche dalla esperienza molto positiva registrata durante lo svolgimento in Molise dei Campionati nazionali universitari 2024. In quell’occasione Cus Molise e Associazione hanno lavorato per rendere l’evento il più sostenibile possibile. Ora di nuovo insieme per una nuova sfida a difesa dell’ambiente e nuove iniziative.