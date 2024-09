Mensa scolastica al via da lunedì, ultimi giorni utili per le iscrizioni

TERMOLI. L’assessore alle Politiche Sociali e all’Istruzione Mariella Vaino ricorda che lunedì 23 settembre partirà il servizio mensa per le scuole dell’Infanzia e per la scuola Primaria. Sono dunque gli ultimi giorni utili per poter perfezionare l’iscrizione che consentirà di usufruire del servizio.

Per chi non lo abbia ancora fatto, è necessario registrarsi al seguente link:

https://termoli.ristonova.it/portale (google: novaportal termoli) con accesso tramite Spid o Cie.

Tutti i bambini che non risulteranno riconfermati o iscritti on line non potranno usufruire del servizio mensa.

Di seguito il costo del buono pasto che prevede la compartecipazione del Comune di Termoli:

- 3,80 euro per un solo figlio che usufruisce del servizio;

- 3,30 euro per il secondo;

- 2,70 euro per il terzo e oltre;

È possibile scaricare la modulistica dal sito internet del Comune di Termoli:

https://www.comune.termoli.cb.it/notizie/item/1594-mensascolastica.html

Per tutti gli ulteriori chiarimenti ed informazioni può essere contattato l’Ufficio Iscrizione ai seguenti numeri telefonici: 0875/712503 – Dott.ssa Gina D’Ascenzo – 0875/712514 – Dott.ssa Gabriella Sabato.