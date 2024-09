Eccellenze del Molise a Divinazione Expo 24

CAAMPOBASSO. Domani venerdì 20 settembre alle ore 10, presso la sede dell’Assessorato dell’Agricoltura sita in Via G. Vico, in Campobasso si terrà la conferenza stampa di presentazione delle attività inerenti la partecipazione della Regione Molise al G7 2024 “Divinazione EXPO Agricoltura e Pesca”.

Evento istituzionale di livello internazionale, organizzato dal Ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, che avrà luogo a Siracusa, nell’isola di Ortigia, dal 21 al 29 settembre 2024, una esposizione delle eccellenze dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura e del settore vivaistico/forestale nazionale e delle tecnologie innovative utilizzate, nonché eventi convegnistici, attraverso il coinvolgimento integrato delle Regioni, delle Organizzazioni professionali e associazioni di categoria delle filiere di settore.

L’occasione rappresenta anche un’opportunità di primaria ed assoluta rilevanza per l’Italia e per il Molise per valorizzare le eccellenze agroalimentari, scientifiche, culturali, artistiche, architettoniche e paesaggistiche e quelle delle filiere economico-produttive.