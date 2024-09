"Parcheggio scambiatore", arriva la prima tranche di fondi dalla Regione

TERMOLI. L’obiettivo era quello di sottrarre un'area dal degrado e renderla vivibile, restituendola alla cittadinanza, ma anche favorendo nuovi spazi di sosta.

Prosegue la realizzazione del parcheggio scambiatore nel cuore del quartiere Sant’Alfonso a Termoli, finanziato dalle risorse della Strategia Urbana nella zona del Crocifisso, ormai avviati da quasi un anno.

A lavori completi ci sarà un parcheggio "scambiatore" per favorire la multi-modalità nei trasporti da parte dell’utenza. Pertanto sarà essenzialmente a servizio della vicina area del Terminal bus ma garantirà una generale riqualificazione dell’area oggetto dei lavori di demolizione e ricostruzione del polo scolastico dell’infanzia comunale di via Montecarlo.

Obiettivo è la riqualificazione dell’area, mediante la realizzazione di un parcheggio a raso per autoveicoli avente duplice funzione, come destinazione-scambiatore, completo di percorsi pedonali e marciapiedi, impianto di illuminazione pubblica, rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche, sistemazione a verde e realizzazione di un piccolo campo per attività ludico-ricreative.

Sull’importo complessivo dell’intervento, la Regione Molise ha erogato la prima tranche di finanziamento in favore del Comune di Termoli e in qualità di Autorità Urbana di Termoli, di 255.099,46 pari al 40% del finanziamento di € 637.748,65, previsto per l’intervento di realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e della distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto– “Nodi intermodali per la via nova del mare”- compreso tra via Montecarlo, via Maratona, via Olanda, via Germania e via Martiri della Resistenza