«Quale assistenza alle persone con demenza in Molise: criticità e prospettive»

CAMPOBASSO. La Giornata Mondiale dell'Alzheimer, istituita nel 1994 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), viene celebrata ogni anno il 21 settembre e nasce con l'idea di sensibilizzare l’opinione pubblica, anche attraverso iniziative dedicate, alla conoscenza e alla diffusione delle informazioni su questa patologia neurodegenerativa che rappresenta una delle forme più comuni di demenza e che colpisce milioni di persone nel mondo.

L'Università degli Studi del Molise - con il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute "V. Tiberio" - insieme alla Direzione generale dell'ASReM, alla Direzione generale per la Salute della Regione Molise e alla Struttura Commissariale, in occasione dell’edizione 2024 della Giornata Mondiale dell’Alzheimer ha organizzato il convegno di studi dal titolo "Il Fondo per l’Alzheimer e le Demenze: quale assistenza alle persone con demenza nella regione Molise. Criticità e prospettive di cambiamento".

L'iniziativa, oltre che ad inserirsi nel programma generale degli eventi, si pone l’obiettivo di analizzare e condividere con i Rappresentanti istituzionali, le Associazioni dei familiari dei pazienti e con gli Esperti scientifici del settore, le progettualità pregresse e future, discutendo e focalizzandosi sulla realtà assistenziale della regione Molise in relazione agli scenari nazionali e internazionali.

Ad arricchire il programma dell'incontro la partecipazione dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'IRCSS Neuromed.

Appuntamento, dunque, sabato 21 settembre, a partire dalle ore 9, nell'Aula "Rita Levi Montalcini" - Polo didattico UniMol di Medicina e Chirurgia, Località Tappino, Campobasso - con il convegno di studi "Il Fondo per l’Alzheimer e le Demenze: quale assistenza alle persone con demenza nella regione Molise. Criticità e prospettive di cambiamento".