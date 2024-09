Medicina specialistica ambulatoriale: le discipline da coprire sul territorio

TERMOLI. Ci sono delle specialità ambulatoriali rimaste scoperte nell'ambito Asrem, tra cui a Termoli e Larino.

Il direttore generale Giovanni Di Santo ha diffuso un avviso di mobilità intraziendale per medicina specialistica ambulatoriale, poiché l’Azienda, prima di attivare le procedure di completamento orario e di pubblicazione degli incarichi deve adottare la procedura di mobilità intraziendale da una sede ad un’altra collocata in diverso Distretto ovvero nello stesso Distretto in diverso Comune.

La procedura è riservata agli specialisti ambulatoriali titolari di incarico a tempo indeterminato in Azienda che hanno svolto almeno 18 mesi di servizio nella sede di provenienza. Le ore oggetto di mobilità non possono essere frazionate. Lo spostamento di sede lavorativa per mobilità deve avvenire a parità di ore lavorate, per cui le ore di incarico non possono essere incrementate o diminuite per effetto della mobilità intraziendale. Nel caso in cui vengano presentate più domande di mobilità per la stessa sede di servizio, l’avente diritto è individuato secondo i seguenti criteri di priorità: a) maggior anzianità di incarico b) maggior numero di ore di incarico c) maggiore età La mobilità diverrà esecutiva in relazione alla programmazione delle visite specialistiche che dovranno essere erogate dal medico richiedente la mobilità con un differimento non superiore a 6 mesi dalla data di individuazione dell’avente diritto alla mobilità. Le domande di disponibilità dovranno essere presentate alla A.S.Re.M. esclusivamente a mezzo pec (asrem@pec.it) entro 7 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito aziendale e sul sito del Comitato Zonale utilizzando la modulistica predisposta.

Le discipline specialistiche.

Cardiologia n° 10 ore settimanali Casa della salute di Larino.

Odontoiatria n° 11 ore settimanali Poliambulatorio di Termoli.

Oncologia n° 38 ore settimanali Casa della salute di Larino.

Odontoiatria n° 13 ore settimanali sede di Agnone.

Neuropsichiatria Infantile n° 114 ore settimanali sede di Campobasso.

Psichiatria n° 25 ore settimanali Serd di Isernia.

Psichiatria n° 38 ore settimanali Serd di Termoli.