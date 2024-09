Km di solidarietà per la speranza: acquistato il veicolo per trasportare i pazienti oncologici

TERMOLI. I Km di solidarietà ora si percorreranno davvero, acquistato il mezzo per accompagnare i pazienti oncologici che si devono spostare per essere sottoposti alle terapie mediche.

Lo scorso 28 agosto si è tenuta presso la Confraternita Misericordia di Termoli la V^ edizione della cena di beneficenza organizzata dal Lions club Termoli Tifernus, con oltre 1.200 pasti serviti, il cui ricavato è stato devoluto quest’anno a favore della Lilt provinciale con sede a Termoli.

Il club, con a capo il presidente Silvestro Belpulsi, all’appello della presidente Lilt (Lega Italiana Lotta contro i Tumori) Milena Franchella, ha subito aderito alla richiesta di aiuto con una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di un’autovettura multiposto per il trasporto in sicurezza dei pazienti oncologici, che oggi quotidianamente vengono accompagnati presso il presidio ospedaliero regionale di Campobasso, per eseguire trattamenti di radioterapia e chemioterapia con mezzi propri.

L’evento si è svolto in piena armonia, grazie all’aiuto di tutti i soci del Club che a vario titolo hanno partecipato prima a reperire quanto necessario per la cena, poi a sistemare le panche sul piazzale, a distribuire i pasti (quest’anno solo a base di pesce) ad accogliere gli ospiti, a distribuire bevande, a regolarizzare gli ingressi dei biglietti, nonché ad allietare la serata.

La possibilità data al Club, da parte di numerosi sponsor e supporter sensibili alla causa, ha permesso a tutti gli intervenuti di rimanere seduti ai tavoli dall’inizio fino alla fine della manifestazione che è stata allietata da musica, balli, dai virtuosismi di uno strepitoso musicista e sassofonista Alex Di Rocco, oltre alla maestria dello Chef di caratura nazionale Nicola Vizzarri e sua brigata e dell’associazione OP SAN Basso 7.0 capitanata da Paola Marinucci, che hanno permesso a tutti gli intervenuti di gustare ottime pietanze.

Sottolinea il presidente Belpulsi che tutto quanto questo non si sarebbe potuto raggiungere cotanto insperato successo, se non avessero ricevuto il prezioso aiuto dei volontari della Misericordia, della sezione locale dell’associazione nazionale dei Vigili del fuoco in congedo, degli stessi volontari della Lilt e di amici e parenti dei soci Lions che con entusiasmo hanno collaborato all’evento.

Strepitoso e commovente è stata la partecipazione degli amici soci Lions dei club della regione Molise, cosi come gli amici dei club dell’Abruzzo che non hanno voluto far mancare la loro presenza, anche al costo di sobbarcarsi molti chilometri di viaggio.

Altrettanti e tante altre migliaia i chilometri di solidarietà e passione, saranno quelli percorsi dal nuovo mezzo Opel Vivara da 9 posti , in procinto di essere acquistato e donato alla Lilt con i contributi raccolti, che grazie alla cena di beneficenza, alle donazioni spontanee ed inaspettate dai singoli cittadini e dalle tante aziende sensibili alla causa, al contributo dei soci/sostenitori Lilt è stato raggiunto la somma di ben € 30.805,50; comprensive della vendita dei biglietti per € 18.525,50, delle donazioni volontarie per € 11.525,00, degli incassi extra di € 755,00, delle spese sostenute per € 3.403,34, per cui il ricavo netto è pari a € 27.402,16. Tale importo, impensabile anche nelle più rosee aspettative, consentirà al Lions club Termoli Tifernus, di poter acquistare direttamente il mezzo, senza dover ricorrere al cosi detto Grant della Lcif, inizialmente ipotizzato.

La serata si è conclusa con i saluti commoventi e ringraziamenti reciproci di quanti intervenuti come semplici cittadini, Autorità, Club Lions.

Tutti gli organizzatori, alla fine della manifestazione, sino a tarda notte, hanno contribuito a ripulire il piazzale, a ricomporre le panche gentilmente messe a disposizione, fino a tornare ciascuno alle proprie case stanchi dalla fatica ma soddisfatti nell’animo.

Galleria fotografica