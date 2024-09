Dalle sorgenti mille litri al secondo in meno, Molise Acque insedia un tavolo "di crisi" permanente

CAMPOBASSO. Giorni fa rendemmo nota la decisione di Molise Acque di ridurre il flusso idrico del 30% a causa della siccità che sta depauperando le sorgenti del Molise.

Ieri, presso l’assessorato regionale ai Lavori Pubblici, a Campobasso, convocata una riunione, alla quale hanno partecipato il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, il presidente dell'Egam, Ruscetta, il Presidente del CdA di Molise Acque, Stefano Sabatini, il Presidente della Grim, Massimo Saluppo, il sindaco di Campobasso, Marialuisa Forte, con la presenza di alcuni tecnici.

Dalla riunione è emersa la situazione di grave criticità e siccità, che si sta attraversando, poiché le sorgenti del Matese, che servono diverse adduzioni, se in periodi normali erogano circa 2.800 litri al secondo, in questi giorni riescono a erogare 1.800 litri di acqua al secondo.

A causa di ciò, si è resa indispensabile ed inevitabile, per cause prettamente naturali, una riduzione del flusso idrico.

È stato necessario, di conseguenza, un razionamento della distribuzione dell'acqua anche a Campobasso, così come è avvenuto durante la scorsa estate in alcuni paesi molisani.

Nel corso dell'incontro è emersa, inoltre, la necessità di collaborare tutti insieme e, al contempo, indispensabile contattare la Regione Campania, al fine di informare quest'ultima della riduzione del flusso idrico nei loro confronti, al fine di poter consentire un maggior afflusso di acqua in Molise.

L'azione, d'ora in avanti, sarà coordinata tra tutte le parti in causa e il tavolo avviato oggi sarà permanente, così come tutte le comunicazioni avverranno di concerto tra le parti in causa.