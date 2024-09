Flussi di mobilità: sanità molisana tra le sette regioni in saldo attivo

TERMOLI. Quando la sanità pubblica viene incardinata su criteri contabili, assume rilevanza particolare sapere se nella propria regione vi sia un saldo attivo o passivo.

Come ha reso noto il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, «Dal documento approvato dalla Conferenza delle Regioni, risulta che anche nel 2023 la mobilità sanitaria tra Nord e Sud continua a crescere, con oltre 4,5 miliardi di euro a favore del Nord.

Il Molise, anche nel 2023, mantiene la propria posizione tra le sette regioni, prime fra tutte Lombardia e Veneto, con una differenza dei flussi di mobilità a favore della mobilità attiva. Per la nostra regione si registra un saldo attivo di circa 22,7 milioni di euro: 100,9 milioni di mobilità attiva contro 78,2 milioni di mobilità passiva.

Questo risultato, come negli anni precedenti, è dovuto essenzialmente all’attrattiva esercitata dalle principali strutture sanitarie private, come Neuromed di Pozzilli e il Responsible Research Hospital (ex Gemelli Molise) di Campobasso».

Tuttavia, come sottolinea sempre Felice, si attendono notizia sul Decreto Molise che consentirebbe al servizio sanitario regionale pubblico di uscire dalle "secche", oltre a migliorare le cure e l'assistenza ai molisani.