Termoli 1920 si conferma imbattuto, pareggio senza reti a Fossombrone

Un punto in trasferta

Un punto in trasferta dom 22 settembre 2024

TERMOLI. Non torna al successo il Termoli 1920, al secondo pareggio consecutivo, ma resta imbattuto in questo avvio di campionato in serie D.

Dopo la vittoria corsara al debutto a Notaresco e l'1-1 al Cannarsa contro l'Aquila 1927, con rammarico per il penalty concesso agli ospiti in zona Cesarini, oggi pomeriggio, sul campo di Fossombrone, i giallorossi guidati da Antonello Spagnolo - vista la squalifica di 4 giornate di Massimo Carnevale - hanno impattato 0-0 contro la formazione locale.

Nel primo tempo due le occasioni da segnalare, una per parte, con Barchi e per il Fossombrone con Casolla, tra il 13esimo e il 24esimo, quest'ultima con parata di Palombo.

Al rientro anche Puntoriere schierato in panchina all'inizio, turnover con fuori Cannavaro, Galdean e Piccioni. Dentro Cancello, Ricci e Mariani.

Nella seconda parte la Forsempronese ci prova con Giunchetti al 10' da ottima posizione di testa ma sempre Palombo si conferma un gran numero 1, prima di questa azione ad inizio ripresa il Termoli che va vicino al vantaggio senza riuscirci con Tracchia.

Una gara che poi si trascina fino al 90' senza altre emozioni un punto che fa benissimo al Termoli, confermando che la squadra quest'anno è davvero tosta.

Osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Totò Schillaci