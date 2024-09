Lo sport non conosce stagioni, entusiasmo e passione

In movimento

In movimento dom 22 settembre 2024

TERMOLI. Per lo sport è sempre la stagione giusta, per stare all'aperto, per muoversi, pratica o scoprire discipline.

Pomeriggio e sera affollatissimi, quelli vissuti nel centro di Termoli, lo SportCity Day 2024 si afferma come vetrina delle attività e dei corsi che accompagneranno centinaia e centinaia di persone, dai bambini agli adulti, fino alla prossima estate.

La città adriatica incarna alla perfezione lo spirito della "Repubblica del Movimento", che si è trasformata in un universale Confederazione dello sport e del benessere.

Termoli come tutta l’Italia, si è trasformata dalle 10 al tramonto in un’unica palestra a cielo aperto dove oltre 600.000 persone hanno potuto vivere insieme l’emozione di praticare le attività più amate e di conoscere nuove discipline sportive. Dai 3 ai 90 anni, sono sati tutti protagonisti della 4^ edizione dello Sportcity Day, l’evento ideato, promosso ed organizzato dalla Fondazione Sportcity con il sostegno di Enti Locali, Federazioni Sportive, Enti di Promozione, Asd e con l’Ussi.

Trenta le associazioni sportive che si sono mosse e promosse da piazza Monumento al corso Nazionale fino a piazza Sant'Antonio, in una la domenica - la prima dell'autunno - che ha voluto regalare ai cittadini una giornata da ricordare.