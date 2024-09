Verde urbano: nuova programmazione degli interventi sul territorio comunale

TERMOLI. Una nuova e diversa programmazione, quella intesa dall'assessore all'Ambiente, Silvana Ciciola, che da poco più di due mesi ha preso in mano le redini del settore.

Varrà sia per la pulizia della città in senso stretto, soprattutto per la gestione del verde urbano. Una programmazione in divenire, ma che è cominciata già con alcune azioni coordinate compiute sul territorio, parallelamente anche ad altre campagne, come Quartiere Pulito, ad esempio.

L'obiettivo è di avere un quadro sotto controllo della vegetazione spontanea, ma anche evitare di dover rincorrere sacche di degrado o emergenze grandi o piccole, attraverso un intervento preordinato che a regime restituisca il decoro pieno a ogni zona, che sia periferica o centrale.

Sulla gestione del verde, peraltro, la struttura è al lavoro anche per mettere a punto il bando di gara per il futuro appalto, con quello attuale in prorogatio a fine ottobre.

Galleria fotografica