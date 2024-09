Ecomob Expo City: mobilità sostenibile, turismo attivo e green economy per un futuro verde

Ecomob Expo City: intervista a Gianluca Giallorenzo (Ecolife Aps)

TERMOLI. Un’esperienza maturata nel vicino Abruzzo, a Pescara, che si trasferisce lungo la direttrice dell’Adriatico, a Termoli.

Tre giorni di consapevolezza da vivere all’insegna di mobilità sostenibile, turismo attivo e green economy, quelli che si potranno vivere da venerdì 27 settembre a domenica 29, nella cornice strategica di piazza Monumento e Corso Nazionale, dove il territorio ospiterà nel suo cuore pulsante l’Ecomob Expo City, primo grande evento dedicato ai temi della transizione ecologica.

Una manifestazione che approda qui grazie all’idea avuta da due termolesi come Alessia Lalli e Gianluca Recchi, che hanno vaticinato all’organizzazione di Ecolife Sps, che fa capo a Gianluca Giallorenzo, Mimmo Giallorenzo e Sonia Mazzocchetti, la possibilità di esportare anche nel vicino Molise questo format così apprezzato nelle sue precedenti sette edizioni (l’ottava è in programma nell’aprile 2025), che Termolionline ha voluto sposare come media partner.





Così, avviati i contatti con l’amministrazione comunale, la leva di quella sostenibilità così al centro dell’ultima campagna elettorale del sindaco Nico Balice ha trovato terreno assai fertile, per organizzare la tre giorni.

Il salone è patrocinato dal Comune di Termoli, da Regione Molise e Legambiente in collaborazione con Legambiente, Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) e Endas (Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva).





Stamani, in sala consiliare, c’è stata alle 10.30 la presentazione ufficiale, alla presenza del primo cittadino, dell’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola, di Gianluca Giallorenzo, Mimmo Giallorenzo e Sonia Mazzocchetti di Ecolife, organizzatori di Ecomob Molise. Presenti anche Venturino Liberato e Alessandra Catena di Rieco Sud e il coordinatore interregionale uscente della Fiab Giancarlo Odoardi, conferenza stampa che abbiamo seguito in diretta Facebook.





Una rassegna che guarda al futuro: perché le sfide e le prospettive della mobilità sostenibile saranno al centro del futuro sviluppo urbano, da qui nasce l’idea di esporre le novità di EV automotive – tema peraltro attualissimo, se pensiamo solo alla Gigafactory – gli e-scooter, e-bike, micromobilità e test drive; accanto a questo, parlando di turismo attivo, occasione di promozione territoriale, guardare al cicloturismo (pensiamo alla ciclovia adriatica in fieri) e turismo enogastronomico, chance che si legano alla visione che porterà a scelte su energia e clima, green city e territorio, economica circolare, mobilità urbana e sistema agroalimentare.

Insomma, un palinsesto molto ricco, punto di riferimento del Centro-Sud, che garantisce visibilità, visitatori, contatti coi player del settore e partnership.

Gli espositori presentano il proprio brand a un ampio e interessato parterre, raccogliendo feedback immediati, ampliando in modo esponenziale i propri lead e svelando agli occhi di chi vi partecipa prodotti e servizi, rafforzando il legame tra brand e target e dialogando contestualmente con tutti gli stakeholder potenziali, dai media alla gente, dalle aziende alle istituzioni.

Sono sei i comparti rappresentati: veicoli elettrici o ibridi; biciclette; mobilità ciclabile e arredo urbano; abbigliamento tecnico e accessori per ciclisti; associazioni-bike hotel e tour operatori con aziende, consorzi di promozione turistica, enti locali e del turismo; infine, Green Energy ed Economy.

In piazza Monumento sono attesi visitatori di ogni fascia anagrafica, adulti, ragazzi, bambini, sportivi, famiglie, appassionati, chiaramente ciclisti amatoriali e chi ha passione ed è sensibile alle tematiche ambientali, alle innovazioni tecnologiche e alla mobilità urbana, che ribadiamo è una delle sfide del domani.

L’approdo a Termoli vuole cogliere quella potenzialità che deriva da un bacino di utenza assai ampio, che conta sul territorio molisano e la vocazione turistica, che accresce l’appeal di possibili investitori.

