Parte al Majorana di Termoli il doppio diploma di maturità italiana e statunitense

TERMOLI. Si avvia, già per il corrente anno scolastico, presso l’Istituto Majorana di Termoli il percorso che conduce gli studenti al doppio diploma di maturità italiana e statunitense.

Gli studenti che vi aderiscono, su base volontaria, hanno la possibilità di acquisire presso la nostra scuola, senza doversi recare all’estero e in contemporanea, la maturità italiana, con il superamento dell’Esame di Stato, e il Diploma di una High School Americana.

Il Majorana dunque, con i suoi indirizzi tecnico-tecnologico, liceo scientifico delle Scienze applicate e liceo artistico, è ancora una volta all’avanguardia e da sempre particolarmente attento all’alta formazione dei suoi studenti, attivando in quest’ottica tante azioni e progetti.

Il percorso del Dual Diploma consta di un sistema moduli formativi da remoto e asincroni (per poter superare il gap del fuso orario) che consentono ai ragazzi l’acquisizione di un numero fisso di crediti che a fine percorso conduce al conseguimento dell’agognato Diploma Statunitense con tanto di cerimonia del Graduation Day, indossando la toga e con il lancio del tocco.

L'impegno settimanale non è particolarmente oneroso in termini di tempo, in base anche alle scelte personali dagli studenti e delle studentesse. Vi sono ovviamente, materie obbligatorie che consentono di approfondire la storia e le Istituzioni degli Usa e materie facoltative molto vicine all’interesse dei ragazzi ed al mondo del lavoro in conformità con il proverbiale pragmatismo americano.

Il tutto avviene attraverso un sistema di monitoraggio continuo e costante dei “teachers” americani. Il Dual Diploma e riconosciuto negli Usa, ha l’accreditamento Cognia (ente internazionale di riconoscimento della qualità del servizio educativo erogato) ed è fortemente sostenuto dal Ministero dell’Istruzione Italiano. Tale diploma consente l’accesso alle Università Americane, anche quelle più prestigiose, secondo la normativa statunitense e consente di aggiungere questo importantissimo titolo, che non mancherà di fare la differenza, al proprio curriculum nonché al bagaglio culturale degli studenti e delle studentesse.