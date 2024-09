Cimitero da ampliare e la scelta sulla gestione dei servizi nella nuova programmazione

TERMOLI. Tra le attività di programmazione di cui si attendono gli sviluppi, c'è sicuramente quella legata all'ampliamento del cimitero comunale di Termoli.

Scelte differenti, nel corso degli anni, hanno caratterizzato l'approccio alla ricerca di una soluzione capace di offrire quegli spazi necessari alla tumulazione delle salme.

Sono stati anche costruiti nuovi blocchi, con investimento di quasi un milione di euro.

Spesso sono stati necessari provvedimenti emergenziali, per liberare loculi e tombe con sepolture datate per rispondere alle richieste delle famiglie dei defunti, con una comunità che anche se demograficamente sembra aver arrestato la propria crescita, vede una popolazione in progress sempre più anziana.

La precedente amministrazione ha posto fine, uscendo anche dalla buca del contenzioso amministrativo in sede giudiziaria, al project financing che il centrosinistra aveva indicato come via maestra per risolvere la questione.

L'ultimo orientamento è stato quello di prevedere la realizzazione di una nuova ala, accanto all'area di parcheggio che rappresenta anche centro di raccolta della Protezione civile, uno spazio che oltretutto riqualificherebbe una attuale situazione un po' degradata.

Su questo, si attende la fattibilità dell'intervento, così come si dovrà anche istruire il nuovo appalto per la gestione, sempre che non si decida definitivamente di internalizzare di nuovo il servizio, com'era stato nel recente passato vagliato con alcuni provvedimenti, poi congelati, perché oggettivamente mancava la dotazione del personale.