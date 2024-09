Il culto di San Basso tra le avventure del viaggio nell'Italia ad "altra velocità"

TERMOLI. Il culto di San Basso travalica ogni confine, e chi si trova a viverlo da turista, da viaggiatore appassionato, anche per caso, ne resta sempre affascinato. È quanto successo a uno scrittore, al secolo Fabio Bertino, che ha realizzato la sua quarta opera "Italia ad altra velocità. In viaggio dal Brennero alla Sicilia con i treni regionali".

Autore e saggista, ha voluto condividere coi nostri lettori la “fatica editoriale”, che l’ha portato a descrivere esperienze realizzate nel corso di una cavalcata ferrata lungo la penisola, giungendo a Termoli in una delle sue tappe.

Torinese di origine, quasi come il legame che da 50 anni vede l’ex capitale d’Italia stretto con la città adriatica, non è rimasto immune dai colori della devozione e della tradizione, assistendo a una delle edizioni della cerimonia del sorteggio per scegliere il peschereccio che avrebbe portato il patrono in mare.

Una finestra sulla cultura marinara termolese vissuta tra piazza Duomo e il piazzale dei pescatori, narrata con tanto di versi in dialetto nel suo libro, che tratteggia un vero e proprio giro ferroviario d'Italia che, con i treni regionali, lo ha portato a percorrere oltre 4.000 chilometri di binari dalla stazione più settentrionale della penisola fino a quella più a Sud.

«Un meraviglioso itinerario dalle Alpi al Mar Ionio, dalla laguna veneta al cuore d’Italia fino alla costa calabra e siciliana, dall’Adriatico al Tirreno, dalla capitale ai piccoli paesi. Un viaggio lento (da qui il titolo "Italia ad altra velocità") alla scoperta soprattutto della provincia Italiana e delle sue tante, a volte inaspettate meraviglie. I paesaggi, i borghi e le cittadine, la storia e le tradizioni, l'architettura e la cultura, il cibo e il vino. Su tutto, poi, i tanti piccoli/grandi incontri sui vagoni, nelle stazioni, nei dehor dei bar, nelle piazze che restano sempre i momenti più preziosi di ogni viaggio – racconta Fabio Bertino - un itinerario iniziato dal Brennero, la cima ferroviaria d’Italia, che pian piano, dopo aver attraversato le regioni del nord e del centro, mi ha portato in Abruzzo e in Molise. Che mi hanno regalato alcune delle scoperte più belle di tutto il viaggio».

L’autore sottolinea come fra queste c’è senza dubbio Termoli, davvero incantevole.

«Mi sono svegliato all'alba per passeggiare da solo fra i vicoli del centro storico, ho preso un aperitivo nella meravigliosa Piazza del Duomo, mi sono concesso una pausa dal mio viaggio trascorrendo una gran bella giornata in spiaggia e ho avuto la fortuna di partecipare, in Piazza dei Pescatori, alla cerimonia del sorteggio della barca che avrebbe avuto l'onore di portare la statua di San Basso durante la processione del 4 agosto (in quel caso ha vinto il peschereccio Miante di Angelo Ardò). Un momento per me bellissimo, tanto che conservo ancora il volantino con il testo della canzone (San Bassele pescatore/benedici 'sti case e stu mare/quanta ggènte te pènze e te préghe/tra i santi sì quille cchiu' care). E una sera, per concludere alla grande, in un perfetto ristorantino sulle mura, con il mare e il tramonto di fronte, mi sono regalato un favoloso brodetto termolese».

Bertino sottolinea il privilegio di viaggiare con lentezza accompagnando alla scoperta di un'Italia solo apparentemente "minore" che si rivela invece uno scrigno di meraviglie.

L’AUTORE

Fabio Bertino è nato a Torino e dopo la laurea in Economia e Commercio ha cercato di “rimediare” con quella in Antropologia Culturale. Oggi vive fra Alessandria e le stupende colline del Monferrato, "Italia ad altra velocità" è il suo quarto libro dopo "Worldzapping" (goWare 2016), "Destinazione Russia. Una nave e un gatto nella tundra e altri incontri stra-ordinari" (goWare 2018) e “Binari. Racconti di viaggi e di treni sulle ferrovie minori italiane” (Youcanprint 2021) e collabora con la rivista trimestrale di reportage di viaggio Erodoto108.