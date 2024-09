I sindaci del Basso Molise indicano Norante come delegato nel comitato Egam

CAMPOMARINO. Sindaci del basso Molise in riunione ieri pomeriggio al municipio di Campomarino per scegliere il successore del delegato del raggruppamento di Comuni al comitato d’ambito dell’Egam (Ente di Governo dell’Ambito per il Servizio idrico molisano).

Ruolo ricoperto dall’ex sindaco di Campomarino Piero Donato Silvestri, amministrazione guidata dal giugno scorso da Vincenzo Norante.

A incontrarsi i primi cittadini di San Giacomo degli Schiavoni, Portocannone, Montecilfone, Ururi, Campomarino, San Martino in Pensilis, Montenero di Bisaccia, Petacciato (del gruppo fa parte anche Guglionesi, com’è noto commissariata).

In continuità con la precedente indicazione, i sindaci hanno eletto all’unanimità l’attuale sindaco di Campomarino, Vincenzo Norante.