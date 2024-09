"Grande contro il cancro": a Campomarino tre banchetti con le "buone stelle"

CAMPOMARINO. Tre piazze attive a Campomarino, grazie all'impegno dell'associazione Apd Kemarin, che nel prossimo fine settimana allestirà i banchetti per raccogliere fondi destinati al supporto psicologico gratuito durante le cure oncologiche.

Iniziativa nazionale a cura della Fondazione Soleterre, che arriva in 50 piazze d'Italia coi biscotti solidali: le buone stelle. I biscotti equosolidali al cacao che saranno venduti da volontarie e volontari su tutto il territorio nazionale.

I fondi raccolti permetteranno a Soleterre di proseguire il lavoro in difesa del diritto di bambini e bambine malati di cancro a ricevere accoglienza e supporto psicologico gratuiti durante il periodo delle cure, spesso lungo e molto faticoso. Non solo, le donazioni permetteranno di aiutare anche le famiglie con l’assistenza psicologica e il sostegno economico in tutte le fasi della malattia.

«Ogni bambino malato deve avere il diritto di diventare grande, affrontando il cancro. Ne siamo da sempre convinti e da anni ci impegniamo nel contrastare tutte quelle disuguaglianze che escludono ancora tante persone dall’accesso ai sistemi sanitari per ragioni economiche, sociali e di genere, offrendo gratuitamente ai bambini malati di cancro e alle loro famiglie il sostegno psicologico necessario per affrontare lo sconvolgimento emotivo che la malattia comporta» dichiara Damiano Rizzi, Presidente di Fondazione Soleterre. «Speriamo quante più persone possibili potranno unirsi a noi nelle piazze d’Italia per essere la “buona stella” dei bambini e delle bambine che affrontano ogni giorno terapie lunghe e dolorose».

Per la prima volta quest’anno anche le piazze di Campomarino ospiteranno i banchetti solidali Soleterre dove sarà possibile fare buoni gesti, donare Buone Stelle, sostenere Soleterre.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla dirigenza della Apd Kemarin, si terrà nell’ultimo fine settimana di settembre, sabato 28 e domenica 29 in:

Piazza Vittorio Veneto a Campomarino: sabato 28 settembre negli orari 9-12 e 16.20.

Sagrato del santuario della Madonna Grande a Nuova Cliternia: domenica 29 settembre dalle 10 alle 12.

Sagrato Chiesa Santo Spirito: domenica 29 settembre dalle 10 alle 12.

Un momento per continuare a riflettere anche sull’importanza del sostegno economico ai progetti di Soleterre che aiutano i più deboli e i meno fortunati.

“Il valore del sostegno della Apd Kemarin risiede nel coinvolgimento delle persone attraverso momenti d’incontro che contribuiscono ad abbattere la barriera dell’indifferenza.

Questo non è un evento isolato, infatti dal 2020 il presidente del sodalizio adriatico Ferdinando Chimisso, i dirigenti, le atlete e gli atleti che hanno fondato, giocato, sostenuto la Polisportiva si impegnano per sensibilizzare e raccogliere fondi per i progetti di Soleterre in favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.

La società sportiva dal 2020 sostiene, con diverse raccolte fondi organizzate negli anni, il progetto “Grande contro il cancro” di Soleterre Onlus che dal 2002 (anno di nascita anche della Kemarin) si impegna a garantire il Diritto alla Salute a bambini, donne e uomini nelle Terre Sole.

Col nostro lavoro e con l’aiuto di tanti sostenitori come te miglioriamo la qualità della vita dei bambini malati di cancro, garantendo loro cure mediche, accoglienza e sostegno psico-sociale.

Il volontariato è testimonianza di un impegno possibile: vuol dire donare il proprio tempo, vuol dire donare le proprie risorse per i meno fortunati, per gli altri, per continuare a costruire un modo migliore.

Per chi non potesse recarsi in piazza o per chi vive in città in cui non saranno presenti i banchetti, sarà possibile acquistare le Buone Stelle anche sul sito della Fondazione Soleterre.