Ancora impraticabili due strade provinciali, i sindaci scrivono a Puchetti

BASSO MOLISE. Nero su bianco, partita l’iniziativa dei Comuni disagiati a causa dei danni provocati alla viabilità provinciale dall’ultima ondata di maltempo.

Il commissario straordinario del Comune di Guglionesi, la dottoressa Patrizia Perrino, coi sindaci di Montecilfone, Giorgio Manes, di Palata, Maria Di Lena, di Castelmauro, Flavio Boccardo, di Acquaviva Collecroce, Francesco Trolio, hanno chiesto il ripristino delle condizioni di transito sulle Sp 78 e 168.

Lettera inviata al presidente della Provincia, Giuseppe Puchetti. «Viabilità sulla SP n. 78 direzione Bifernina e su SP n. 168 tra Montecilfone e Guglionesi. Le amministrazioni in considerazione delle anomale ed abbondanti precipitazioni dei giorni 19 e 20 settembre 2024, chiedono con la massima urgenza la rimozione del fango e la messa in sicurezza di tutte le opere stradali necessarie al transito in sicurezza dei mezzi privati, dei mezzi di soccorso e degli autobus di linea viste le disavventure avvenute ai nostri studenti nelle giornate in questione».