Pompieropoli: percorsi di vita nell'incontro tra scolari e Vigili del fuoco

MONTENERO DI BISACCIA. Eravamo abituati a vederli in piazza Monumento, stavolta i Vigili del fuoco e i soci della sezione dell'Associazione nazionale dei Vigili del fuoco, hanno scelto un'altra località, quella di Montenero di Bisaccia, per vivere assieme agli allievi dell'istituto omnicomprensivo le attività di Pompieropoli.

Una manifestazione di carattere istituzionale, per portare a conoscenza dei più piccoli il gesto e la missione di prossimità che il 115 garantisce coi propri interventi.

Entusiasmo da parte degli scolari, per uno dei Corpi senza dubbio più amati, nell'evento che ha avuto il patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia e la collaborazione della Pro Loco Frentana.

Dalle ore 9.30 in Piazza della Libertà, gi alunni della Scuola Primaria si sono misurati in un percorso ludico e divertente dove hanno appreso le diverse tipologie di camminamenti, superando in sicurezza le eventuali difficoltà che si possono presentare nel corso della propria vita.

I percorsi delle Pompieropoli sono studiati per poter dare ai piccoli partecipanti, in assoluta sicurezza, una nuova visione degli eventuali ostacoli che possono comparire a loro improvvisamente.

Galleria fotografica