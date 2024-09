«Spera e agisci con il creato», un momento di preghiera e riflessione col vescovo

CASACALENDA. «Spera e agisci con il creato». Prendendo spunto dal messaggio di Papa Francesco per la 19esima giornata per la custodia del creato, la diocesi di Termoli-Larino ha organizzato un momento di preghiera e condivisione fraterna presso il bosco adiacente al santuario della Madonna della Difesa di Casacalenda, proprio nel giorno della festa a lei dedicata.

La passeggiata ecologica, in cammino nella natura e in ascolto del creato, ha consentito di fare esperienza della via creationis, una via della creazione, appunto, dove diverse realtà e associazioni, legate non solo all'ambiente e alla terra ma anche alla salute mentale e ai migranti, hanno condiviso, accompagnati dal vescovo Gianfranco De Luca e illuminati dalla Parola di Dio, passi, parole, silenzi e vita interiore, nel tentativo realizzare quell'ecologia integrale che Papa Francesco tanto sostiene e promuove.

Ne è risultato un vero momento di sviluppo umano integrale, per il benessere totale della persona, nello spirito della Laudato si' e della Fratelli tutti.