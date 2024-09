Diporto nautico: in vigore il nuovo regolamento, le novità nel decreto del Mit

TERMOLI. Importanti novità riguardano in questi giorni il mondo del diporto nautico, tra l'altro coincidenti col salone di comparto più importante, che ha chiuso ieri i battenti a Genova.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222, lo scorso 21 settembre, il Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto. Atteso da quattro anni e mezzo, consente di rendere operative le riforme legislative del Codice di settore, a cominciare da una serie di importanti semplificazioni.

“Si è trattato di un percorso non facile, che ha richiesto la firma concertata di ben 14 Ministri e ha visto in prima fila l‘Associazione nazionale di categoria dell’industria e della filiera nautica per ottenere le semplificazioni per imprese e utenti”, ha dichiarato Marina Stella, Direttore Generale di Confindustria Nautica.

“Le novità riguardano tanto la piccola nautica quanto i superyacht, intervenendo su iscrizione, ormeggi, dotazioni di sicurezza e introduce l’attesissimo patentino nautico che consente l’avvicinamento al mare per i sedicenni”, ha aggiunto Roberto Neglia, Responsabile Rapporti istituzionali di Confindustria Nautica e capo delegazione al tavolo tecnico con il Mit.

Sulla costa molisana il diporto nautico può contare su tre approdi, i porti turistici di Termoli, Campomarino e Montenero di Bisaccia, senza considerare, ovviamente, anche le Isole Tremiti, che d'estate vede un flusso costante provenire anche dalla nostra costa, oltre che la giurisdizione della locale Capitaneria di Porto.