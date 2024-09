"Camminarte": coi ragazzi dell'associazione Incontrarsi nascerà un murales sul lungomare

TERMOLI. Sono otto gli anni (prossimi a compiersi) da quando il Consiglio comunale ha varato il “Regolamento per la realizzazione di murales su spazi pubblici e privati nel territorio comunale”, promosso dall’amministrazione Sbrocca, per promuovere nell’ambito del proprio territorio nuove forme di arte che contribuissero alla riqualificazione degli spazi pubblici e privati anche abbandonati o in evidente stato di degrado.

Lo scorso 10 settembre dall’associazione Incontrarsi, che ha sede presso il Centro di Salute mentale dell’Asrem, è giunta la richiesta per realizzare un progetto di riqualificazione artistica che interessa il muro ubicato in via Cristoforo Colombo ai piedi dell’Hotel Meridiano.

Anche di questa istanza si è occupata la Giunta Balice, nell’ultima seduta.

L’opera rientra nel programma “Camminarte”, da realizzare in collaborazione con i pazienti del Centro di Salute Mentale di Termoli ed è volto a rappresentare l’uomo e il suo presunto pensiero rivolto al mare.

L’amministrazione ha ritenuto l’iniziativa proposta come meritevole di approvazione in quanto migliorativa dell’attuale aspetto della facciata del muro in questione, atta a valorizzare il paesaggio e a rendere più decoroso il tratto viario, accogliendolo secondo quanto prescrive il regolamento comunale.