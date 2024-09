Veicoli green, varato il piano delle installazioni e della mobilità sul territorio cittadino

TERMOLI. Forse solo una fortunata coincidenza, ma a due giorni dall’apertura dell’Ecomob Expo City, arriva l’approvazione da parte del Comune di Termoli del piano delle installazioni e della mobilità elettrica (Pme), nell'ambito del Pnire (piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica).

Il 28 ottobre di due anni fa era stato approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) del comune di Termoli.

Diverse società si sono proposte all’Amministrazione manifestando interesse e disponibilità all’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici sul territorio comunale.

L’amministrazione ha ritenuto che la diffusione dei mezzi a trazione elettrica o ibrida plug-in è in continuo e rapido incremento, evidenziando la necessità di fornire il territorio di una rete di ricarica a pubblico accesso capillare, efficiente e sempre fruibile; per questo è necessario incrementare gli obiettivi minimi di legge disposti in tema di dotazione di colonnine ad accesso pubblico di ricarica elettrica per veicoli anche al fine di garantire la pluralità di fornitori e, quindi, l’istituzione di un libero mercato concorrenziale con conseguenti benefici in termini prestazionali e di costo per l’utenza finale.

La Regione Molise ha presentato domanda di partecipazione al “Bando a favore delle Regioni per il finanziamento di reti di ricarica dedicate ai veicoli elettrici”.

Sulla base del Pme presentato, il modello di offerta di servizi di ricarica pubblica del Comune di Termoli individua tra le fra le aree già adibite a servizio di parcheggio pubblico gli stalli disponibili all’installazione di dispositivi di ricarica e ne definisce il relativo numero al fine di garantire una equa distribuzione sul territorio in base alla disponibilità di aree idonee e alla distribuzione dell’utenza afferente e lo stesso modello sarà basato su: un limitato numero di punti di ricarica veloce e ad alta potenza (50 kw e oltre) lungo o in prossimità dei principali assi di accesso alla città; una distribuzione dei punti di media potenza in ragione diretta sia della localizzazione delle attività principali della Città che delle destinazioni prevalenti; le previsioni sulla diffusione delle ricariche lente private nelle aree maggiormente popolate e con maggior presenza di addetti, attraverso l’attivazione di opportuni incentivi.

Il Pme ha lo scopo di perseguire un duplice obiettivo:- porre le condizioni per garantire la presenza di una pluralità di operatori, in una logica di libero mercato;- fornire all’utenza un’offerta di ricarica estesa su tutto il territorio comunale e non solo in alcune zone della città;- l’approvazione di progettazioni definitive di opere pubbliche che prevedano la realizzazione di stalli destinati a ricarica di veicoli elettrici costituisca automatica integrazione dell’elenco di postazioni di infrastrutture di ricarica di cui al Pmr; non sono previsti oneri diretti a carico del bilancio Comunale in ragione dell’approvazione del sopracitato Piano delle Installazioni e della Mobilità Elettrica (Pme) del Comune.

Infine, l’approvazione di progettazioni definitive di opere pubbliche che prevedano la realizzazione di stalli destinati a ricarica di veicoli elettrici costituisca automatica integrazione delle postazioni delle di infrastrutture di ricarica previste dal Pme e che l’autorizzazione all’installazione di colonnine per ricarica veicoli elettrici su area pubblica non costituisce titolo edilizio/paesaggistico o di altra natura ma presupposto indispensabile al rilascio dello stesso.